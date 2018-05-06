بلدية سرت تشارك في المؤتمر الدولي لأعمار بنغازي

شاركت بلدية سرت، اليوم الأحد، في فاعليات المؤتمر الدولي لأعمار بنغازي بورقة بحثية حول آثار الحرب على مدينة سرت.

وأوضح الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت محمد الاميل، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن المؤتمر تخلله معرضا للصور توضح حجم الدمار الهائل للمدينة لأكثر من ألفى منزل مدمر بالأرض جراء داعش.

وقال الأميل، “إن بلدية سرت شاركت بوفد ترأسه عضو المجلس البلدي سرت، هنية سالم ابوخريص، ومدير مكتب التخطيط سرت المهندس عمار العباني، ومندوبا عن إدارة الإعلام والعلاقات بالبلدية، مشيرا إلى أن مشاركة البلدية تأتي في إطار الاستعداد لتنظيم فعاليات مشابهة لأعمار وتنمية سرت.

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