نصية: بعد فبراير أصبح غول الفساد في أعلى مستوياته والحل استعادة الدولة من خلال الانتخابات

قال عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان، عبدالسلام نصية، أن بعد فبراير أصبح “غول الفساد” في أعلى مستوياته، وأصبح النهب يأكل الأخضر واليابس، مؤكداً أن المكافحة الحقيقية لوقف نزيف الفساد والنهب، تكمن في استعادة الدولة من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهى الانقسام السياسي.

وأضاف نصية في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك، اليوم الأحد، أنه “لا يخفى على أحد حجم الفساد الإداري و المالي في البلاد، الأمر الذي تحول في بعض الفترات إلي ثقافة وصرنا نسمع أن فلان طيب لا يصلح لهذه الوظيفة! لأنه لا يستطيع أن يتصرف خارج القانون، وأن “فلان خادم على راسه! لأنه يستطيع أن يتلاعب بكل شيء”.

وأوضح أنه بعد “فبراير” نُهبت كل مؤسسات الدولة ومقدراتها ووصل الأمر للاستيلاء حتى على أصولها السيادية كالمطارات والموانئ والمدارس والبوابات الحدودية وغيرها، مروراً بالنفط مورد الدولة الوحيد، لافتاً إلى أنه حتى الخردة والرمل لم يسلما من النهب.

كما أكد رئيس لجنة الحوار بالبرلمان أن النهب طال العملة الصعبة والدينار الليبي والاستثمارات الخارجية بقرارات رسمية وبطريقة لم يشهد لها مثيل.

وأشار نصية إلى علم الكل بهذا الفساد وانتشار أخباره عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتناوله في التقارير الدولية بالتفصيل والاسماء، مؤكداً أنه لم يستطيع أحد أن يفعل شيء بشأنه.

وشدد على أن مكافحة الفساد أو النهب تحتاج إلى مؤسسات للقيام بذلك، موضحاً أن هذه المؤسسات لا يمكن أن تكون إلا في ظل وجود دولة، والتي منع قيامها في السنوات السابقة، من خلال الاستمرار والإصرار على بقاء ليبيا في مربع ما وصفها بالقيادة الجماعية الهشة، غير القادرة على اتخاذ القرارات.

واعتبر أن الحل لوقف نزيف الفساد يكون باستعادة الدولة من خلال الانتخابات، لبناء هياكل حقيقية تستطيع منع التدخل الخارجي، ومواجهة الفساد والنهب والسلاح.

وتسأل عضو البرلمان، عبد السلام نصية، أن كان ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنصبة من الغرب سيخطو خطوة فتح تحقيق في ما أثير أخيرا أو في القضايا الأخرى.

كما تساءل نصية إن كنا سنرى آثار ونتائج التحقيقات في قضايا الفساد، وإحالتها للنائب العام بعد أن عجز غيره عن ذلك؟.

وختم نصيه تدوينته قائلا: “أم أنه إذا أردت أن تقتل موضوع فشكل له لجنة، وإذا أردت أن تقتل قضية انتدب لها قاضي تحقيق! كما حدث في كثيرا من الموضوعات و القضايا”

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