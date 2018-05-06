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نساء أوباري في عمق السياسة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضنت مدينة أوباري للمرة الثانية جلسة حوارية للملتقى الليبي الوطني، تناولت قضايا وطنية ومحلية، بمشاركة فاعلة ضمت ناشطات في مؤسسات المجتمع المدني بمختلف مكوناته.

وأثير النقاش حول أمور تتعلق بأولويات عمل الحكومة والأمن، إضافة إلى توزيع السلطات والدستور والمسار الانتخابي، ولم تنسَ المشاركات في الملتقى التطرق لموضوع المصالحة الوطنية والتنمية وإشراك المرأة في العملية السياسية.

وضمت المحاور أيضا في طياتها قضايا أبدت كل مشاركة وجهة نظرها لتتبلور كمقترحات علها تكون حلول تعمل بها خلال المرحلة المقبلة.

وترى هيئات إنسانية ومنظمات حقوقية بأن المرأة عنصر هام في معالجة قضايا المجتمع أو صنع قرار يساعد البلاد الخروج إلى بر الأمان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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