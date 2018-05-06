النجار : أكثر من 70 حالة من مرضى الإيدز المسجلين بالمركز ماتوا لعدم توفر العلاج

قال مدير المركز الوطني للأمراض السارية والمتوطنة الدكتور بدر الدين النجار، إن أكثر من 70 حالة من مرضى الإيدز المسجلين بالمركز والذين يصرف لهم الادوية من المركز قد ماتوا لعدم توفر العلاج والادوية الخاصة بالمرض منذ عدة أشهر.

النجار كشف في تصريح لقناة ليبيا أن قرابة 2600 حالة جديدة قد سجلوا في المنظومة الخاصة بالمركز ومركز طرابلس الطبي.

وأضاف النجار أن علاج مرضى التهاب الكبد الوبائي البي والسي – الذي تستورده الدولة بشكل حصري ومدعوم غير متوفر نظرا لغلائه وغلاء تكلفته لعدم تخصيص الدولة ميزانية لاستيراده وتوفيره للمرضى.

يذكر أن المركز أعلن منذ أيام على عدم توفر التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال وعجز الإمداد الطبي عن توفيرها بسبب الميزانية.

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