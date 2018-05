 130ألف دينار ليبي خسائر مادية جراء حوادث المرور خلال أبريل

أعلنت إدارة المرور بمدينة طرابلس أن خسائر حوادث المرور التي شهدتها العاصمة خلال شهر أبريل الماضي، وصلت إلى 130 ألف دينار ليبي.

ونشرت المديرية، اليوم الأحد، إحصائية بحوادث المرور التي شهدتها العاصمة في شهر أبريل.

مبينة أن أسباب الحوادث تركزت في السرعة الفائقة وعدم احترام قانون المرور، وعدم احترام ممر المشاة.

وبحسب الاحصائية، فقد توفي 8 أشخاص بسبب 7 حوادث سير، واصيب 12 شخصا اصابة بليغة، و18 شخصا اصابة بسيطة.

