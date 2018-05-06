البحرية الليبية تعلن إنقاذ 97 مهاجر غير شرعي

تمكنت دورية لحرس السواحل “الزورق رأس أجدير” اليوم الأحد، من إنقاذ عدد 96 مهاجر غير شرعي، من بينهم 4 نساء, كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد (35) شمال منطقة جنزور.

وأوضح مكتب الثقافة والإعلام للقوات البحرية، أن المهاجرون من جنسيات افريقية مختلفة, ومن بينهم عدد 29 من مصر، وعدد 2 من تونس، وحسب إفادة المصادر تم خروج قارب الهجرة من منطقة صبراتة، لافتا إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء تاجوراء.

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