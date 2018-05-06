الليبية لحقوق الانسان ترحب بالعملية العسكرية في درنة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير بالعملية العسكرية التي إطلاقها الجيش الليبي من أجل تحرير مدينة درنة من سيطرة الجماعات الجهادية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة واستعادة الدولة لسيطرتها علي المدينة وضمان أمن سكانها وعودة الحياء الطبيعية لها.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الأحد- وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه- إنها تتابع التحركات العسكرية وقرب إعلان بداء العملية العسكرية لتحرير مدينة درنة من سيطرة الجماعات الجهادية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة المتمثلة في مجلس شوري مجاهدي درنة الذي يسيطر عناصره علي المدينة منذ ما يزيد عن أربعة سنوات وما ارتكبه عناصر المجلس من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني من اعتقالات عشوائية واعدامات ميدانية بحق مدنيين وكذلك بحق من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وأعضاء هيئة قضائية ونشطاء مجتمع مدني واعلاميين من سكان مدينة درنة وفرض التهجير القسري علي عائلات من المدينة كانوا رافضين للممارسات الإرهابية التي ارتكبها مجلس شوري مجاهدي درنة المنتمي لتنظيم القاعدة، مؤكدة علي أن تحرير مدينة درنة من الجماعات المتطرفة تعد خطوة هامة علي الطريق الصحيح واستكمالا للجهود المحلية في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية ، التي بدأت من مدينة بنغازي إلي مدينة صبراتة والي مدينة سرت، وذلك من أجل القضاء علي خطر الإرهاب والتطرف في ليبيا، والذي يمثل خطر وتهديد للأمن والاستقرار الوطني وكذلك علي الأمن والسلم الدوليين و علي الإنسانية بشكل خاص، إلا أنه يجب الفصل بين الجماعات المتطرفة وبين سكان المدينة المدنيين.

وطالبت اللجنة، القيادة العامة للجيش الليبي، بضمان حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب والتطرف بمدينة درنة وعلي قيادة الجيش الليبي، عدم إغفال الجانب عن مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه حماية وضمان سلامة واحتياجات السكان المدنيين بمدينة درنة و فتح و تأمين ممرات إنسانية آمنه لهم، والعمل علي ضمان توفير المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والسلع الأخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان درنة دون تقييد ، باعتبارهم ملزمين بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ، بالالتزامات الإنسانية والقانونية اتجاه احتياجات السكان أثناء النزاعات المسلحة والحروب والعمليات العسكرية، لافتا إلى أن يستوجب علي قيادة الجيش الليبي الأخذ في الاعتبار إن مبدأ حماية المدنيين وعدم اعتبارهم محلاً لأي هجوم خلال العمليات العسكرية يعد أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وهذا يتضمن حظر استهداف الأحياء والمناطق السكنية التي يقطنها المدنيين والمرافق والأهداف المدنية وعدم تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية والطبية أو عدم ضمان توفيرها لهم.

ودعت اللجنة في ختام بيانها، كل القوي الوطنية والأطراف السياسية والقبائل والعشائر والمدن والقرى الليبية لتوحيد جهودهم ومواقفهم لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف بليبيا وحشد الهمم الوطنية لمقاومة الإرهاب والتطرف ، وإنهاء حالة ازدواجية المعايير والمواقف إزاء خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وذلك لما تشكله من خطر علي كل المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية في ليبيا وعلي الهوية الوطنية وسيادة الدولة ومؤسساتها ووحدة ترابها، داعية في الوقت ذاته، وزارتي التعليم و الثقافة وهيئة الأوقاف ومشائخ وعلماء ليبيا وجميع وسائل الإعلام الليبية بضرورة العمل علي توعية المجتمع لخطر الإرهاب والتطرف، فكريآ وثقافيآ ودينيآ وخطر الانجرار وراء هذه التنظيمات الإرهابية والعمل علي تعبئة المجتمع وتحصينه من هذه الأفكار الظلامية وتجفيف منابع الإرهاب الفكرية.

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