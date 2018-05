“المهدي البرغثي” يحضر احتفالية لتخريج دفعة من منتسبي دفاع الوفاق

خاص -المتوسط :

حضر وزير الدفاع المهدي البرغثي صباح اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، تخريج دفعة من القوات التابعة لوزارة الدفاع للمساهمة في فض النزاعات وإجراءات المصالحة الوطنية وفي تأمين المؤسسات والانتخابات ، وذلك بحضور رئيس الأمن المركزي، وآمر قوة التدخل السريع وعدد من القادة.

وأفاد مصدر خاص للــ” المتوسط” بأن الاحتفالية شهدت عدد من الكلمات من قبل الحاضرين الذين نعوا ضحايا التفجير الإرهابي في مفوضية الانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، مؤكدين على ضرورة محاربة الإرهاب إينما كان.

وتخلل الاحتفالية التي بدأت بالنشيد الوطنيى تلاها عرضا عسكريا ثم عروض السرايا المتخرجة من دحرجة وإلقاء قبض علي المجرمين والدخول في النيران.

