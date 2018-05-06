ترهونة تدعم مسار المصالحة والتوافق

شهدت منطقة التلة الغربية في ترهونة، السبت، انعقاد الملتقى الوطني الذي يدخل ضمن خطة عمل بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي ورئيس وأعضاء مجلس مشايخ وحكماء قبائل ترهونة.

وانطلق الملتقى تحت عنوان “شارك لأن رأيك مهم”، لحث أفراد المجتمع على المشاركة وعرض آراءهم بما يفيد مسار المصالحة والتوافق، حيث اتفق المجتمعون على مساعدة البعثة في أعمالها للدفع قدما بعملية السلام.

ويقول متابعون أن ترهونة جزء أصيل في معادلة السلم الأهلي كما جميع القبائل والمكونات، لذلك تم الاستماع لآرائهم وتدوينها ليتم الأخذ بها كي تنجح المساعي الرامية لحلحلة الأزمة.

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