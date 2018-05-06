معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يلتقي بمدير أمن الرجبان

بنغازي 06 مايو 2018 (وال) – التقى معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف الأحد في مقر مديرية أمن بنغازي، بمدير أمن الرجبان العقيد محمد المرابط والذي يشغل أيضا صفة مدير فرع الأمن المركزي بتلك المنطقة.

وناقش معاليه مع المرابط آليات عمل مديرية أمن الرجبان وفرع الأمن المركزي في البلدية، وكذلك أبرز الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية ببلدية الرجبان الواقعة في الجبل الغربي.

وفي سبتمبر الماضي دشنت الحكومة الليبية المؤقتة مقر مديرية أمن الرجبان، فيما منحت الإذن لوزارة المالية والتخطيط بموجب القرار رقم 25 لسنة 2018 ميلادي مخصصات المديرية فيما يتعلق بالميزانية التسييرية عن الربع الأول للعام الجاري.(وال -بنغازي) ا م

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