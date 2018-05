المتوسط :

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين “يوسف جلاله”، اليوم الأحد بمقر بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا بطرابلس ، مع نائب مدير منظمة الصحة العالمية “رانيرو قويره” ، والوفد المرافق له، برامج عمل المنظمة في الشأن الإنساني فيما يخص النازحين بالداخل.

وتناول اللقاء ايضا بحث إمكانية توفير الاحتياجات الأساسية الصحية الأولية لمراكز الرعاية الصحية التي يستفيد منها النازحو، بالإضافة إلى برامج الدعم الصحي الإنساني المتعلقة بالطفل والمرأة والفئات الهشة في ظل محدودية الموارد المالية..

وتطرق اللقاء، الذي عقد ، بحضور مدير بعثة الصحة العالمية في ليبيا السيد “جعفر حسين”،

من جانبه ثمن “جلاله”، دور المنظمة في توفير العيادات الطبية المتنقلة، وتوفير المواد التشغيلية للمستشفيات بالشراكة مع وزارة الصحة، وآخرها توفير دعم صحي للمستشفيات ببلدية بنغازي، ودعمهما للقطاع الصحي في الإطار الإنساني.

واتفق المجتمعون أيضا، على مزيد من التنسيق المسبق فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتقييم الأوضاع الصحية للنازحين داخلياً، والبلديات المستضيفة بما في ذلك المهاجرين غير الشرعيين، لرفع قدرات المراكز الصحية الأولية وتحصين مقدمي الخدمات للمهاجرين. وكذلك استهداف المستشفيات بالمناطق الجنوبية.

The post وزير الدولة لشؤون المهجرين ووفد من الصحة العالمية يبحثان أوضاع النازحين بالداخل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية