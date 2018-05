المتوسط :

رجحت صحيفة إندبندت المالطية رفض إيطاليا تسليم المتهمين الاثنين بإدارة شبكة تهريب النفط من ليبيا إلى مالطا قبل محاكمتهم من قبل السلطات المالطية

وأضافت الصحيفة، اليوم الأحد، أن المتهمين المالطين خضعا لإطلاق سراح مشروط بكفالة وهما الآن قيد المراقبة عن طريق أجهزة تعقب إلكتروني مثبتة في يديهما لمنعهما من مغادرة الأراضي الإيطالية.

