حرس السواحل ينقذ 241 مهاجر في عملتين منفصلتين



أنقذ حرس السواحل الليبي، الاأحد، 241 مهاجر في عملتين منفصلتين قبالة ساحلي جنزور والزاوية

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية ايوب قاسم في تصريح للرائد، إن عملية الإنقاذ الأولى نفذها زورق رأس جدير الذي أنقذ 114 مهاجر توقف بهم قاربهم المطاطي 13 على بعد 13 كم شمال الزاوية، موضحا أن بين المهاجرين 21 امرأة و4 أطفال من جنسيات إفريقية مختلفة.

وأضاف قاسم أن العملية الثانية نفذها زورق رأس جدير وأنقذ 96 مهاجرا من جنسيات مختلفة، بينهم 29 مصريا وتونسيان، مفيدا أن العملية نفذت على بعد 13 كم شمال منطقة الزاوية

يذكر أن جهاز خفر السواحل أنقذ 80 مهاجرا غير قانوني توقف بهم قاربهم المطاطي على بعد 25 كم شمال مليتة الجمعة الماضية.

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