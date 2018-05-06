توتر بين خفر السواحل الليبيين ومنظمات غير حكومية قبالة سواحل طرابلس

من على متن السفينة اكواريوس: منع خفر السواحل الليبيون الأحد سفينة إنسانية من الاقتراب من مركب ينقل مهاجرين غير شرعيين كان عدد منهم في الماء ما أدى الى توتر قبالة السواحل الليبية.

وأفادت مصورة لوكالة فرانس برس كانت على متن السفينة “اكواريوس″ التي تستأجرها منظمتا “اس او اس المتوسط” و”أطباء بلا حدود” ان السفينة تلقت بلاغا من خفر السواحل الإيطاليين بوجود زورق مكتظ قبالة سواحل طرابلس.

إلا أن روما أبلغت أيضا خفر السواحل الليبيين الذين تولوا تنسيق العملية ومنع السفينة الإنسانية من الاقتراب حتى أنهم أمروها بالابتعاد عندما قفز مهاجرون الى الماء لتفادي اعادتهم الى ليبيا.

في المقابل، وخلال الصباح، تمكن الزورق الشراعي “استرال” التابع لمنظمة “برواكتيفا اوبن آرمز″ غير الحكومية الإسبانية في غياب خفر السواحل الليبيين من إنقاذ 105 مهاجرين بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قارب يشارف على الغرق على بعد حوالى 30 ميلا من السواحل الليبية، بحسب ما كتب النائب الإيطالي ريكاردو مادجي الذي كان على متن الزورق في تغريدة.

وكان زورق سريع تابع لخفر السواحل الليبيين الذين يتهمون المنظمات غير الإنسانية بالتواطؤ مع شبكات المهربين، اجبر الزورق الشراعي وسفينة انسانية اخرى انقذت 38 مهاجرا على الابتعاد.

ويخضع ثلاثة مسؤولين في “برواكتيفا اوبن آرمز″ للتحقيق حاليا في إيطاليا في شأن رفضهم تسليم مهاجرين للسلطات الليبية خلال عملية في أواسط اذار/مارس الماضي، مع ان قاضيا اعتبر انهم تصرفوا “بدافع الضرورة” بالنظر الى الوضع غير الآمن للمهاجرين في ليبيا.

ونددت منظمة “أطباء بلا حدود” هذا الاسبوع بالوضع في مركز للاحتجاز في الزاوية (غرب) حيث عاينت فرقها أكثر من 800 شخص مكدسين الى حد يتعذر عليهم التمدد، اضافة الى “عدم حصولهم على كمية كافية من الماء أو الغذاء”.

الا ان التنسيق بين روما وطرابلس أدى الى تراجع كبير في عدد المهاجرين، وتقول السلطات الايطالية ان نحو 9500 مهاجر وصلوا الى اراضيها هذا العام بتراجع نسبته 75% بالمقارنة مع الفترة نفسها في 2017.

وفي الوقت نفسه أنقذ خفر السواحل الليبيون واعادوا الى ليبيا أكثر من خمسة الاف مهاجر بحسب منظمة الهجرة الدولية التي اشارت الى مصرع 379 شخصا على الاقل او فقدانهم قبالة السواحل الليبية.

المصدر (أ ف ب) .

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