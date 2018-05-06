مباشرة.. نتيجة مباراة ريال مدريد و برشلونة اليوم في الكلاسيكو الاسباني 2018

يخوض فريقا ريال مدريد وبرشلونة اليوم مباراة كلاسيكو الارض ضمن لقاءات الاسبوع ال36 من مباريات بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم 2018 / 2017 والتي تقام على ارضية ملعب الكامب نو .

وتجري الان مباراة برشلونة وريال مدريد والتي تعتبر تحصيل حاصل بعد ان استطاع برشلونة من حسم بطولة الدوري في الجولة السابقة عبر بوابة الديبورتيفو لاكورونا, ولكن مباريات الريال وبرشلونه عادة ما تحمل الكثير من الاثارة ويعتبرها المتابعون والمشجعون بطولة قائمة بحد ذاتها بسبب الندية والمنافسة بين الفريقين في البطولة الاسبانية.

وانطلقت المباراة مساءا اليوم الساعة السادسة و45 دقيقة بتوقيت جيرنتش, ودخل فريق برشلونه بتشكيل مكون من 4-4-2 وهم / م. أ. تير شتيغن, سيرجي روبيرتو, جيرارد بيكيه, سامويل أومتيتي, ج. ألبا, فيليبي كوتينيو, س. بوسكيتس, إ. راكيتيتش, أندريس إنييستا , ل. ميسي, ل سواريز.

بينما شارك الريال بتشكيلة مكونة من 4-4-3 و اللاعبين هم / 7

ك. رونالدو, ك. بنزيما, غاريث بيل, ت. كروس, كاسيميرو, ل. مودريتش, مارسيلو, س. راموس, ر. فاران, ناتشو, ك. نافاس.