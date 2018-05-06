أعلنت لجنة أزمة الوقود و الغاز ،الأحد ،عن انتهاءها من حصر اوكار تهريب الوقود في المنطقة الجنوبية والمحطات التي تتعامل معهم والتي أنهكت المواطن في الحصول على لتر الوقود بالسعر المدعوم وزادت من معاناة الليبيين رغم التحويلات للجنوب بملايين اللترات لمناطق الجنوب عبر مستودع سبها .

و نشرت اللجنة عبر صفحتها الرسمية ،صورا قالت إنها لجزء من الأوكار الواقعة في منطقة زراعي القرضه جنوب سبها ومنطقة المهدية بما يسمى حي قراد ،مشيرة أن كم هائل من محطات الوقود التي تساهم في عمليات التهريب بالجنوب حيت يقومون ببيع خزان الوقود بعد انحراف مساره على محطة الوقود او سحبها منها بسعر 100 الف دينار لكل خزان حمولة 40.000 لتر بينما سعره الأصلي لايتجاوز 5.000 دينار عند حجز الشحنة عبر شركات التوزيع ، وفق المعلومات فأن هذه الأوكار تعتبر مصادر تمويل لبعض الأحزاب والمجموعات المسلحة.

و أكدت اللجنة أن ظاهرة تهريب الوقود تكبد خزينة الدولة اكثر من 750.000 مليون دولار سنويآ ،داعية جميع الليبيين إلى التصدي و الإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر تهريب الوقود.

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