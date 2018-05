ملف المهجرين بالجزائر على طاولة وزير شؤون النازحين بالوفاق وحراك الرايات البيضاء

خاص المتوسط

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين المفوض بحكومة الوفاق، يوسف جلاله، اليوم الأحد، مع رئيس حراك الرايات البيضاء للسلام “أحميد أبو منيار”، لبحث ملف المهجرين بالجزائر وأضاعهم المعيشية.

وقال مدير مكتب وزير شؤون النازحين والمهجرين، أحمد إسماعيل، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس- بحث إمكانية توفير منظومة جوازات بالسفارة الليبية في الجزائر، بالإضافة إلى صرف مرتباتهم المتوقفة، وتوفير العلاج على نفقة الدولة، وإفاد الطلبة المتفوقين بالجزائر.

