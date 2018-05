“رئيس لجنة الأمن بالاستشاري” ينفي تصريحات معزب.. ويؤكد الحوار مع مجلس النواب مستمر

خاص المتوسط

نفى رئيس لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب بمجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم دبرز ما تداولته وسائل الإعلام حول تصريح محمد معزب عضو المجلس الاستشاري للدولة” ان المفاوضات مع مجلس النواب الليبي توقفت”.

وبشأن كشف القنصل الليبي لقضايا فساد بالجملة طالت مسؤولين بالدولة، قال دبرز في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن مجلس الدولة الاستشاري طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بتتبع ملابسات ما صرح به القنصل الليبي في مصر والتحقق من الامر وكل من يثبت تورطه يحال الى جهات الاختصاص ويتحمل مسؤوليته كاملة.

وأشار دبرز، إلى أن مجلس الدولة الاستشاري على تواصل مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية وكذلك هيئة مكافحة الفساد ونتابع مثل هذه الملفات وغيرها.

وأعرب عن أسفه من أن الفترات الانتقالية التي لا يكون فيها دستور حاضرا كثيرا ما تشهد الفساد بأنواعه واشكاله المختلفة كون الرقابة تكون ضعيفة والمتابعة تفتقر للمهنية والحرافية وايضا العقوبات تكون غير مفعلة

