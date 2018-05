البرلمان المصري: “الانتخابات” و “توحيد الجيش” هما العمود الفقري لحل الأزمة الليبية

المتوسط :

أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري برئاسة اللواء سعد الجمال، بيانا حول تفاصيل اجتماعها اليوم الأحد، لبحث تطورات الوضع الليبي حيث أكدت على أهمية الدفع بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والذي يمثل عموداً فقريًا في الحل السياسي للأزمة الليبية على أن يسبقها توحيد القوات المسلحة في الداخل الليبي، مؤكدا على ضرورة مواصلة تقديم الدعم اللازم لإتمام تلك المرحلة في ليبيا.

وأشار الجمال إلى أن المحاولات التخريبية المغرضه والمشبوهة لتعطيل المسيرة السياسية والانتخابات وآخرها تفجيرات مبنى المفوضية العليا للانتخابات لن تثنى الليبين عن ممارسة حقه الانتخابي وتدعيم استقرار.

وأفادت اللجنة، بأن عودة المشير خليفة حفتر سالما إلى ليبيا يعد أحد أهم القوى وعنصر رئيسي في حل الأزمة، مضيفا بأن قرار حفتر لتحرير درنة التي تتحصن فيها الجماعات الإرهابية بات أمرا هاما لتأمين الوضع الأمني في ليبيا أو دول الجوار.

وشددت اللجنة على رفضها كافة التدخلات الاقليمية والدولية فى الشأن الليبي وعلى ضرورة مواجهة الاطماع الدولية فى ثروات الشعب.، وكذلك دعمها لخطة المبعوث الأممي “غسان سلامة” في ليبيا، وكذلك أطر الحوار و المصالحة و الإسراع نحو إتمام الانتخابات

وثمنت اللجنة الجهود المصرية من جانب والجامعة العربية والرباعي الأممي العربي الأفريقي الأوروبي من جانب اخر والداعم لسرعة أجراء العملية الانتخابية ومساندة رغبة الأطراف المختلفة داخل ليبيا.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولى بالاضطلاع بدوره فى تجفيف منابع الارهاب ورفع حظر توريد السلاح عن الجيش الليبي لمساعدته فى استكمال تحرير ليبيا من التنظيمات الارهابية خاصة مع استمرار تدفق السلاح على التنظيمات الإرهابية فى ليبيا من قبل بعض دول المنطقة ،محذرة أن تتحول ليبيا إلى بؤرة للتنظيمات الارهابية خاصة بعد هزيمتها فى سوريا والعراق.

