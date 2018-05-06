محامون يتطوعون لمواجهة الفساد

أطلقت المستندات التي كشف عنها القنصل السابق في الإسكندرية عادل الحاسي بشكل حصري على 218 حملة تطوعية من مجموعة محامين للترافع في قضايا أمام المحاكم حول قضايا الفساد.

وأعلن المحامي جمعة عتيقة استعداده للترافع عن عادل الحاسي في حال وكله للترافع عنه، ولرفع دعوى لدى النائب العام للتحقيق في ما ذكره الحاسي من تهم فساد بيّن وثائقها.

وكذلك قدم المحامي “صلاح المقيلي” عريضة للنائب العام، للترفع أمام المحكمة العليا حول ما قدمه الحاسي على 218 حسب تعبيره، واعتبر المقيلي أن حديث الحاسي يكشف أن البعثات الدبلوماسية في مصر قد “شوهت صورة ليبيا”

ويقول د. عماد خالد الهصك إنه بدأ بالتواصل مع محامٍ للترافع أمام القضاء مفسحا المجال أمام الراغبين بالتسجيل في عريضة سترسل لمكتب النائب العام متضمنة أسماء وصفات بعض الفاعلين في المشهد الليبي.

الهصك: استعدادات لمواجهة الفساد في القضاء

كما تداول عدد من النشطاء بينهم محامون وحقوقيون بياناً طالبوا فيه النائب العام بفتح تحقيقات في “حديث الحاسي”، كما طالب البيان الجهات الرقابية بالضغط على المسؤولين لكشف حساباتهم ومصادر تمويلهم، للتصدي للفساد الإداري وإهدار المال العام.

ودعا مجموعة من أعضاء مجلس النواب في خطاب موجه للنائب العام “رفع الحصانة” عن كل مسؤول ورد اسمه بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا والجهات التابعين لها.

نواب يطالبون بالتحقيق في تصريحات الحاسي

من جانبه قال الناطق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تابع باهتمام التصريحات التي انتشرت مؤخراً حول تورط مسؤولين بقضايا فساد، مشيراً إلى أنه وجه لإجراء تحقيقات لكشف حقيقة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

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