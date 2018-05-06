المواصلات إعادة إعمار مطار طرابلس العالمي

خاص

أكد ميلاد معتوق وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني علي هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي الليبي الايطالي علي ضرورة تقوية قوانين الاستثمار موضحا بأن الدولة ليس بمقدورها تمويل المشاريع الكبرى خلال السنوات القادمة.

وقال مشاريع كثيرة معلقة ضمن اعمال وزارة المواصلات تأجلت نتيجة الاحداث والظروف الامنية وهو ما سبب خسائر مالية فاقت المتوقع بشكل تراكمي.

” معتوق ” اشاد بالشراكة مع الشركات الايطالية العاملة الآن ضمن عدة مشاريع منها مشروع مطار طرابلس الدولي ومشروع الطريق الساحلي زوارة راس اجدير وطريق مساعد المرج وتحديث ميناء زوارة وانشاء برج مراقبة في مطار امعيتيقه.

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