إنقاذ أكثر من 200 مهاجر في عمليتين منفصلتين بغرب ليبيا

طرابلس-العنوان

أعلنت البحرية الليبية في طرابلس أنها أنقذت اليوم الأحد أكثر من 200 مهاجر في عمليتين منفصلتين، مشيرة إلى انتشال جثة واحدة وفقدان أخرى.

وقالت البحرية إن دورية لحرس السواحل (الزورق صبراتة) تمكنت من إنقاذ عدد (114) مهاجر غير شرعي من بينهم (21) امرأة، و(4) أطفال كانوا على متن قارب مطاطي، وهم من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأفادت أن عملية الإنقاذ تمت (13) شمال منطقة الزاوية، بعد خروج قارب الهجرة من منطقة غير محددة في الزاوية.

وفي عملية أخرى قالت البحرية إن دورية لحرس السواحل (الزورق رأس أجدير ) اليوم الأحد أنقذت عدد (96) مهاجر غير شرعي بينهم (4) نساء، كانوا على متن قارب مطاطي.

وأفادت أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، من بينهم عدد (29) من مصر، وعدد (2) من تونس.

وقالت إن عملية الإنقاذ تمت على بعد (35) شمال منطقة جنزور غربي طرابلس، وذلك بعد خروج قارب الهجرة من منطقة صبراتة.

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