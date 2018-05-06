البحرية الليبية تنقذ 211 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد

طرابلس — سبوتنيك. وأكد قاسم في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن “دورية لحرس السواحل، الزورق رأس أجدير، تمكن اليوم الأحد من إنقاذ 97 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 4 نساء، كانوا على متن قارب مطاطي”، مشيراً إلى أن “المهاجرين كانوا من جنسيات إفريقية مختلفة، ومن بينهم 29 مصريا، و إثنان من تونس”.

وأشار إلى أن “عملية الإنقاذ تمت على بعد 35 شمالي منطقة جنزور، وحسب إفادة المصدر تم خروج قارب الهجرة غير الشرعية من منطقة صبراتة”، مضيفا أنه تم “نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية… ومن ثم قمنا بتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء”.

وأضاف قاسم أن “دورية لحرس السواحل، الزورق صبراتة، تمكن هو أيضاً من إنقاذ عدد 114 مهاجر غير شرعي، من بينهم 21 امرأة و4 أطفال، إضافة إلى انتشال جثة واحدة، والإبلاغ عن مفقود واحد”.

وأضاف قاسم أن “المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن قارب مطاطي، وهم من جنسيات إفريقية مختلفة، وتمت عملية الإنقاذ على بعد 13 كيلومترا شمالي منطقة الزاوية بغرب البلاد، وحسب إفادة المصدر تم خروج قارب الهجرة غير الشرعي من منطقة الزاوية غير محددة”.

وأوضح أنه “تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية… وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء”.

ويشار إلى أن غالبية المهاجرين عبر المياه الليبية هم أفارقة فروا من الحروب والفقر في ديارهم، حيث تعمل إيطاليا مع جماعات مختلفة والسلطات في ليبيا لإبطاء تدفق الوافدين الجدد.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في إحصاء سابق، أن أكثر من 3 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية عام 2017، فيما وصل نحو 164 ألف مهاجر عن طريق البحر إلى أوروبا، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين التقريبي في ليبيا يتراوح بين 700 ألف إلى مليون شخص.

وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين تراجعت كثيرا عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحديا كبيرا لأوروبا التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين، وإفريقيا التي تخسر شبابها الذين يغامرون بحياتهم في عرض البحر ليصلوا إلى البلدان الأوروبية.