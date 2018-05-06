معرض الصناعات الدوائية في طرابلس

خاص

سيعقد علي ارض معرض طرابلس الدولي في شهر يوليو القادم معرض الصناعات الدوائية وذلك بحسب ما تصريح صلاح الدين الهادي حمزة رئيس الهيئة العامة للمعارض ” للاقتصادية ” .

وقال سيأتي هذا المعرض بمشاركة وزارة الصحة وعدد من الشركات الدوائية الدولية من المغرب وتونس ومصر وتركيا بالإضافة الي وكلاء الشركات الدوائية الأجنبية في ليبيا .

وأضاف سيرافق فعاليات المعرض عقد ندوات متخصصة بألقاء الضوء علي اخر المستجدات العالمية في الصناعات الدوائية بمشاركة شركات محلية واساتذة ومتخصصين بالكليات الطبية المحلية.

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