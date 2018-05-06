صوان : المشري يمثل مؤسسة سيادية وهو ملتزم بلوائحها في اتخاذ القرارات والمواقف

قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، إن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يمثل مؤسسة سيادية، وهو ملزم بلوائحها في اتخاذ القرارات والمواقف السياسية.

وانتقد صوان في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، الجمعة الماضية، الأصوات التي تتهم المشري بأنه يسعى لتحقيق أهداف جماعة الإخوان المسلمين على حساب الوطن، مؤكدا أن حزب العدالة والبناء مستقل تماما عن أي جماعة سياسية أو دينية.

يشار إلى أن رئيس حزب العدالة والبناء رحب بدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بضرورة الذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية العام، مجددا مطالبة مجلسي النواب والأعلى للدولة بإيجاد أساس تشريعي تجرى الانتخابات تحت مظلته.

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