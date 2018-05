أعضاء ليبيا للاستثمار يعلنون إنسحابهم من الإدارة و يلوحون بالاستقالة

خاص – المتوسط :

أعلن أعضاء مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار المحسوبين على المنطقة الشرقية والزنتان، اليوم الأحد انسحابهم من مجلس إدارة المحفظة

وأوضح مصدر خاص للــ”المتوسط” بأن الأعضاء أعلنوا أيضا انقطاعهم عن الإجتماعات الخاصة بإعادة تشكيل الجهات التابعة للمحفظة وتنظيم عملها، مع إشارتهم لرئيس مجلس إدارة المحفظة بالاستقالة .

جدير بالذكر، أن وثيقة تحصلت عليها المتوسط ، في وقت سابق كشفت نتائج الاجتماع التشاوري لمجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار أفريقيا في تونس حيث بحث ما تم تداوله بشأن ترشيح مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للاستثمار «لايكو»، وطرح الأعضاء مقترحًا بتشكيل جديد لمجلس الإدارة إلا أنه تم تكليف المهندس رشدي حامد احسونة مديرًا تنفيذًا لشركة لـ«لايكو»، والذي وافق عليه 4 من أعضاء المجلس.

