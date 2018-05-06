المواطنون… المحور الأساسي في مقاومة داعش

أخبار ليبيا24

لقد أعلن مواطنو العراق وسوريا وليبيا رفضهم لتنظيم داعش الإرهابي ونبذهم لثقافة الموت فلعبوا دورا مفصليا ومحوريًا في دحر الدواعش عن أرضهم والإصرار على العيش الكريم الحر تحت راية الإسلام المعتدل الذي لا يمت لإسلام داعش بصلة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال أربعة عناصر من داعش الإرهابي فى محافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن إن “فوج الرد السريع الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على تعاون المواطنين تمكن من اعتقال أربعة عناصر خطيرة من عصابات داعش الإرهابية والمطلوبين قضائيًا وصادر بحقهم مذكرات قبض”.

وأضاف معن أن القبض عليهم تم فى قصبة بادوش وقريتى البغلة وتل خيمة غرب مدينة الموصل وقد تم تحويل المتهمين إلى القضاء حيث سوف ينالون العقاب المناسب.

وفي مدينة الرمادي, اعتقل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي، وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار إن “قوة عسكرية من الفرقة العاشرة في الجيش تمكنت من اعتقال أحد المطلوبين المنتمين لتنظيم داعش فى منطقة الطاش جنوبى الرمادي، مشيرًا إلى أن القوة نقلت المطلوبين إلى مركز أمنى للتحقيق معهم.

يذكر أن القوات الأمنية فى محافظة الأنبار تقوم بشكل متواصل بشن عمليات أمنية تسفر عن اعتقال مطلوبين للقضاء.

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