المعرض الثاني للنفط والغاز بجامعة سبها

تحت شعار “بالعلم تبنى الأجيال” أقام طلاب قسم هندسة النفط والغاز بكلية هندسة الطاقة والتعدين بجامعة سبها المعرض الثاني للنفط والغاز أمس واليوم بقاعة الكلية

وحضر افتتاح المعرض عميد الكلية واعضاء هيئة التدريس وطلاب الكليات بجامعة سبها وعدد كبير من المهتمين بقطاع النفط ببلدية سبها

كما كان بالمعرض جناح اخر لطلاب كلية هندسة الطاقات المتجددة والهندسة الكيميائية بالجامعة

ويهدف هدا المعرض التعريف بكل ما هو موجود في الحقول النفطية وابحاث ودراسة طرق التنقيب وعرض بعض التجارب عن التربة واستخداماتها من اجل اعطاء لمحة عن الطاقات المتجددة ودورها في مجال النفط وحياتنا اليومية وكيفية استخراجها والاستفادة منها

وقدم طلاب الكلية شرحا لبعض التجارب في ليبيا الذي كان في مدينة غدامس ،

كما يهدف المعرض الى التعريف بالمشاكل والعوائق التي تواجه انتشار الطاقات المتجددة في ليبيا واستعمالها كبديل لتوليد التيار الكهربائي الذي له سلبيات كثيرة في تلوث البيئة

وكذلك دعم مشاريع شركات الشباب عن طريق قروض لانتشارها او بدعم الحكومة له من اجل بيئة انظف واجمل واستهلاك اقل باستغلال نعمة الشمس في بلادنا ليبيا .

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