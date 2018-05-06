الفرجاني :السلع السورية على أبواب بنغازي

قالت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي فوزية الفرجاني لـ بوابة افريقيا الإخبارية بأنه سوف تنطلق غداً من ميناء اللاذقيه أربعة شاحنات حمولة كل واحده 40 طن من مختلف السلع الغذائيه والبسه ومنظفات ومستلزمات المنازل صناعه سوريه لتكون في ميناء بنغازي للمشاركه بمعرض ((صنع في سوريا)) في مدينة بنغازي

هذا واكدت الفرجاني بأن الأسعار سوف تكون في متناول الجميع مضيفة بأن هذا المعرض هو بداية لمعارض قادمة من أجل الدفع بالعجلة الإقتصادية بالمدينة

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