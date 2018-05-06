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النائب “الشلوي” لـ( المتوسط): إجراء انتخابات قفزة في الهواء غير محسوبة النتائج

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط

أكد عضو مجلس النواب “فرج الشلوي”، أنه لا يوجد داخل مجلس النواب أصوات تنادي بإجراء انتخابات إلا القليل.

وتساءل “الشلوي” في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، “كيف يتم إجراء انتخابات بدون دستور”، مؤكدا أنها ستعتبر انتخابات غير قانونية.

وأعتبر “الشلوي” أي انتخابات حالية دون اعتماد دستور للبلاد “قفزة في الهواء غير محسوبة النتائج”.

وشدد ” الشلوي”، على أنه يجب التصويت على الدستور أول خطوة وبعدها تأتي الانتخابات.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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