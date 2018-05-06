خاص المتوسط
أكد عضو مجلس النواب “فرج الشلوي”، أنه لا يوجد داخل مجلس النواب أصوات تنادي بإجراء انتخابات إلا القليل.
وتساءل “الشلوي” في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، “كيف يتم إجراء انتخابات بدون دستور”، مؤكدا أنها ستعتبر انتخابات غير قانونية.
وأعتبر “الشلوي” أي انتخابات حالية دون اعتماد دستور للبلاد “قفزة في الهواء غير محسوبة النتائج”.
وشدد ” الشلوي”، على أنه يجب التصويت على الدستور أول خطوة وبعدها تأتي الانتخابات.
The post النائب “الشلوي” لـ( المتوسط): إجراء انتخابات قفزة في الهواء غير محسوبة النتائج appeared first on صحيفة المتوسط.
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