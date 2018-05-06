بالأسماء .. رئيس محفظة ليبيا أفريقيا يستلم تزكيات باسماء مرشحة لإدارات المحفظة

ليبيا- عقد مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للإستثمار إجتماعا تشاوريا في العاصمة التونسية تونس في الأول من مايو الجاري بشأن ترشيح مجلس إدارة شركة الليبية الإفريقية للإستثمارات “لايكو” حيث طرح الأعضاء مقترحا يهدف تشكيل مجلس لإدارة الشركة.

ووفقا لمحضر الإجتماع الذي حصلت عليه صحيفة المرصد ممهوراً بتوقيع رئيس المحفظة محمد عطية العبيدي فقد تم طرح أسماء عبد المنصف محمود صالح الشلوي عن طريق رئيس مجلس إدارة المحفظة محمد عطية العبيدي .

والمهدي شعيب محمد الطالب عن طريق عضو مجلس إدارة المحفظة مراجع العرفي وخالد خليفة التواتي عن طريق العضو مجدي بن حميدة وحاتم محمود صبحي عن طريق العضو طلال المشوط .

كما تمت تسمية مصطفى سليمان مصطفى عن طريق العضو نصر سعيد وسعد أحمد سلامة عن طريق العضو أبو بكر الأمين فيما تحفظ العضو نصر سعيد علي على ترشيح سلامة وطلب تسجيل تحفظه رسميا.

وأشار المحضر إلى طرح إسم محمد السنوسي محمد عن طريق عضو مجلس إدارة المحفظة مصطفى الزنتاني ليطرح العضو مجدي بن حميد أن يقدم مرشحا لمنصب المدير العام لشركة “لايكو” وهو رشدي حامد حسونة ليوافق عليه الأعضاء طلال المشوط وأبو بكر أمين ومصطفى الزنتاني ونصر سعيد في وقت لم يقدم فيه رئيس مجلس إدارة المحفظة والعضو مراجع العرفي أي مرشح لمنصب المدير العام ولم يدعم العرفي كجدي بن حميدة.

هذا وأختتم المحضر بطرح أعضاء لجنة المراقبة وهم كل من ربيع محمد أبو الشواشي وموسى حسين عتيق وعبد الناصر علي موسى.

المرصد – متابعات

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