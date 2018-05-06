إنقاذ 211 مهاجر في عمليتين منفصلتين غرب السواحل الليبية

أنقذت دورية تابعة لحرس السواحل الليبي نقطة صبراتة، اليوم الأحد، 114 مهاجر غير شرعي، من بينهم 21 امرأة وأربعة أطفال، إضافة إلى انتشال جثة واحدة، والإبلاغ عن مفقود آخر.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية، أن هؤلاء المهاجرين الذين كانوا على متن قارب مطاطي، وهم من جنسيات إفريقية مختلفة، جرى إنقاذهم على بعد 13 ميلا شمال مدينة الزاوية.

وفي عملية إنقاذ أخرى، تمكن زورق رأس أجدير التابع لحرس السواحل، اليوم الأحد، من إنقاذ عدد 97 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي، من بينهم أربع نساء.

وذكر مكتب الإعلام والثقافة على صفحته في فيسبوك، أن هؤلاء المهاجرين كانوا من بينهم 29 مصريا وتونسيين اثنين، والآخرين من جنسيات إفريقية مختلفة، موضحا أن عملية الإنقاذ جرت على بعد 35 ميلا شمال منطقة جنزور، بعد خروج القارب من منطقة صبراتة.

وأشار المكتب، إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، وجرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومركز إيواء تاجوراء.

وكان زورق صبراتة التابع لحرس السواحل الليبي، قد أنقذ خلال اليومين الماضيين 80 مهاجرا غير شرعي شمال سواحل مليتة، من بينهم 28 امرأة و11 طفلا، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك.

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