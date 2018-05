سلاح الجو يدك 4 مواقع للإرهابيين جنوبي درنة

خاص المتوسط

يقوم سلاح الجو باستهداف تمركزات الجماعات الإرهابية جنوبي درنة.

وأكد المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الجيش استهدف أربع مواقع للإرهابيين بمنطقة الفتائح ومحور الظهر الحمر في نهاية طريق عزيز والنصب التذكاري في محور الظهر الحمر ومصنع المكرونة والمشتل الزراعي بمنطقة الفتائح

وشهدت مدينة درنة اليوم الأحد هدوءًا حذرًا، بعد اشتباكات ليلية عنيفة وغارات جوية للطيران الحربي للقيادة العامة للجيش على مواقع الإرهابيين في محور الظهر الحمر جنوبي درنة.

وقال معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة، «صلاح بوطبنجات»، في تصريح خاص لـ «المتوسط»، إن الضربات الليلية كانت دقيقة، وأصابت الإرهابيين، ودمرت آليات وحرقت مواقع الإرهابيين.

وأكد «بوطبنجات» سقوط قتلى من عناصر شورى مجاهدي درنة الارهابية ذراع تنظيم القاعدة الإرهابي إثر غارات الجيش الليبي على وسط مدينة درنة.

وأعلنت إدارة التوجيه المعنوي، أن القوات الخاصة «الصاعقة» ببنغازي إرسال 100 عربة مسلحة باتجاه مدينة درنة، لدعم القوات المحاصرة للمدينة واستعدادًا لبدء معركة تحريرها من الإرهاب.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش التي تستعد لدخول المدينة، بعد أن أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

