مبادرة للتجهيز للمؤتمر الأول لـ«شباب ليبيا»

عين ليبيا

بمبادرة شبابية نظمت ورشة عمل تحضيرية لانعقاد المؤتمر الأول لشباب ليبيا التي عقدت بصالة راما للمناسبات الاجتماعية بباب بن غشير بطرابلس صباح أمس السبت 5 مايو 2018 بمشاركة مختلف شباب ليبيا وبحضور الهيئة العامة للثقافة مثمثلة في أكرم الكاتب عضو اللجنة التسييرية بالهيئة وخالد بالحاج مدير مكتب ثقافة طرابلس المركز والدكتور خليفة الحامدي مدير إدارة الإعلام بالهيئة ومها صقر مدير مكتب تمكين المرأة.

ويهدف هذا المؤتمر لإنشاء قاعدة شبابية ذو كفاءات عالية للتطوير وإحداث تغيير إيجابي وتولى المسؤولية الإدارية، والاجتماعية والسياسية وتهدف رسالة هذه الورشة إلى أن تكون ليبيا موحدة وتحت مسمى واحد وبناء دولة القانون وفض النزعات المسلحة والصراعات السياسية والحزبية والأيدولوجية والخروج بدولة مدنية بعيدة عن الانقسامات السياسية أو جهات حزبية متطرفة.

كما تدعوا الورشة إلى الحوار والوصول إلى هدف سامي يسهم في نهوض وبناء الدولة الليبية كما تهدف هذه الورشة إلى تكوين جسم شرعي يمثل كافة الشباب وإيجاد حلول للصراعات السياسية والعسكرية والوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة وكذلك الحفاظ على الموارد الشابة من الهجرة وتعزيز الوطنية الليبية والدفع بالشباب في تولى المناصب القيادية بمؤسسات الدولة ضمان حقوق الشباب في المرحلة البرلمانية والرئاسية القادمة وتقديم الفرصة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا وتمكين الشباب على العمل في مشاريع التنمية الإدارية داخل المؤسسات وتدريبهم.

كما تناول النقاش عدد من المحاور منها النزعات المحلية والمصالحة الاجتماعية والمحور الثاني حول أجسام التمثيل الشبابية والمحور الثالث الشباب والمراحل الانتخابية القادمة والرابع الشباب وتولى المناصب القيادية وصنع القرار.

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