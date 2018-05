وزير تعليم “الوفاق”: خطأنا في أزمة “والد دغيم” إداري..وأرفض الزج باسمي في ملف فساد

المتوسط – سامر أبو وردة

أثنى وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، على محاولات القنصل العام السابق بالإسكندرية، عادل الحاسي، لكشف الفساد، واصفاً موقفه بـ “الشجاع”، مؤكداً أنه سوف يقف معه بكل قوة.

ونفى وزير التعليم، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، أن يكون قد طُلب منه تزكية والد النائب زياد دغيم، مشدداً أنه لا يعرف النائب زياد دغيم بشكل شخصي، ولم يسبق له الحديث معه، أو الالتقاء به.

وأكد عثمان عبد الجليل، أنه لم يكن قد تولى المسؤولية حين تم إنشاء الملحقية الثقافية بالإسكندرية، موضحاً أنها قد أُنشأت بناء على خطاب وزير التعليم في حينها، فتحي المجبري، إلى وزير الخارجية، محمد الدايري، فبراير عام 2015، فترة الحكومة المؤقتة بالبيضاء.

وتابع “في مايو 2016، تم التفاهم بين حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة، على تسوية أوضاع العاملين بالخارجية، حيث كانت مرتباتهم متوقفة”، مضيفاً أن القنصل العام، عادل الحاسي، قام بصرف مرتبات بعض الموظفين، وأوقف صرف راتب صالح سالم محمد دغيم، لأنه لم يكن متواجداً في العمل.

وحول المراسلات التي تُظهر طلبه صرف الراتب والتمديد لوالد “دغيم”، قال عبد الجليل، إن صالح سالم محمد، تقدم بطلب إلى وزارة التعليم، للمساعدة في صرف راتبه، والتمديد له، مضيفاً أنه قد أحال الطلب إلى كل من مدير إدارة الملحقيات، ومدير الشؤون المالية والإدارية بالوزارة.

وأكمل، بدوره أفاد مدير الشؤون المالية والإدارية بأن الشخص المذكور لم يصدر قرار بإنهاء عمله، وبالتالي يستمر صرف مرتبه وصرف الفروقات، وهذا هو مضمون رسالتي الأولى لوزارة المالية.

أيضا أفاد مدير إدارة الملحقيات، بالتمديد للشخص المذكور، لحين الانتهاء من فرز ملفات المتقدمين لوظائف الملحقيات الثقافية، وهذا مضمون رسالتي الثانية.

ووصف عبد الجليل، الخطأ الذي حدث في الموضوع، بأنه خطأ إداري، لافتاً إلى أنه كان ينبغي إحالة الطلب إلى وزارة الخارجية، مضيفاً أنه يرفض الزج باسمه في ملف فساد.

