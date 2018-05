المتوسط :

احتج عدد من المواطنين أمام فندق تبستي وسط مدينة بنغازي للمطالبة بعدم تدخل أعضاء مجلس النواب في ملف إعادة إعمار المدينة، مطالبين المسؤولين عن ذلك الملف بالخروج في مؤتمر صحفي عبر وسائل الإعلام لوضع المواطنين على الصورة السليمه له.

هذا ورفع المحتجون، لافتات تطالب بالإسراع في إزالة الألغام ومخلفات الحرب قبل عملية الإعمار وإعمار قطاعي الصحة والتعليم بالمدينة أولًا، وتعويض النازحين.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post احتجاجات في بنغازي للمطالبة بعدم تدخل “النواب” في إعمار المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية