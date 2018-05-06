النائب جبريل اوحيدة يكشف عن نتيجة تواصله مع قنصلية ليبيا فى الاسكندرية بشأن قضية دغيم

ليبيا- أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن النائب العام في العاصمة طرابلس يُنتظر منه وفقا للقانون أن لا ينتظر تقديم طلب من أي أحد ويبادر للتحقق والتحقيق في قضية فساد تتداولها وسائل الإعلام وهي قضية والد العضو زياد دغيم العامل ملحقا ثقافيا في مصر.

وحيدة أوضح في تصريح صحفي لقناة ليبيا لكل الأحرار اليوم الأحد تابعته صحيفة المرصد بأن أعضاء من مجلس النواب طالبوا وأكدوا على طلب بدء إجراءات التحقق والتحقيق لإحقاق الحق وإبطال الباطل .

وكشف النائب عن تواصله شخصياً مع أحد أصدقائه القدامى ممن يعملون في القنصلية الليبية في الإسكندرية والذي وضح كل شيء بشأن كون ما ورد على لسان القنصل المستقيل من عمله في الإسكندرية التابع لخارجية الوفاق عادل الحاسي حول والد عضو مجلس النواب زياد دغيم.

وأضاف بأن ما ورد على لسان الحاسي هو “مغالطات” ويجب أن يتم التحقق والتحقيق فيه فضلا عن تأكيد هذا الصديق بأن القنصلية لم تصرف أي رواتب لوالد العضو زياد دغيم وإن كانت جهة ثانية قد صرفت له فهي تتحمل مسؤوليتها .

مؤكداً بأن ماورد من تصريحات بشأن مجموعة من المسؤولين وهو ما جعل التحقق والتحقيق واجبين في ظل هجمة تستهدف مجلس النواب إلا أنها لا تعني عدم إحتمالية وجود أعضاء فاسدين وهو ما يحتم بمادرة النائب العام بإجراءاته للقضاء على الفساد وبناء الدولة الليبية.

المرصد – متابعات

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