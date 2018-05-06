سلاح الجو الليبي يشن غارات على مواقع تابعة لشورى درنة

قال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبدالكريم صبره إن سلاح الجو الليبي شن مساء الاحد عدة غارات على مواقع مختلفة بدرنة.

وأضاف صبرة في تصريح خاص لـــ بوابة أفريقيا الإخبارية أن سلاح الجو استهدف أربعة مواقع للارهابين بمنطقة الفتائح ومحور الظهر الحمر في نهاية طريق عزيز والنصب التذكاري في محور الظهر الحمر مصنع المكرونه و المشتل الزراعي بمنطقة الفتائح.

وتـاتي هذه الغارات في اطار معركة تحرير مدينة درنة لتي أعلنها الجيش الليبي قبل أسابيع .

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