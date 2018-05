علي القطراني : التحقيقات ستؤدي بـ ” عادل الحاسي ” إلى السجن بسبب كذبه

المتوسط – سامر أبو وردة

نفى نائب رئيس المجلس الرئاسي، علي القطراني، صحة الاتهامات الموجهة إليه من قبل القنصل العام السابق بالإسكندرية، عادل الحاسي، مؤكداً، أنه سوف يتوجه إلى المحامي العام في بنغازي للتحقيق في الاتهامات، وسيطلب رفع الحصانة عن نفسه.

وحول اتهامه بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض بمنطقة مصر الجديدة، أوضح القطراني، أن العقد الذي قدمه “الحاسي” يعود إلى العام 2013، أي قبل تشكيل مجلس النواب بعام، نافياً وجود أي قرابة بالمدعو، محمد مفتاح القطراني، وأنه شخص متورط في قضايا تزوير ويعيش متنقلاً بين مصر وبنغازي بليبيا، لافتاً إلى أنه والد مذيعة تعمل في فضائية “النبأ” تدعى راجعة.

وتابع “اتصلت بمسؤول التصديقات، عادل المسماري، الذي نفى ليه بدوره حدوث تزوير في الأختام”، مضيفاً، أن السلطات المصرية لا تسمح من الأساس ببيع هذه الأرض”.

كما نفى القطراني، الاتهام بشأن تعيين أقاربه، حيث قال” لو ثبت أني تدخلت في تعيين خالد العوامي، سأعتزل العمل السياسي”.

كما أبدى القطراني استعداده الذهاب إلى مكتب النائب العام بطرابلس، للمثول هو وعادل الحاسي للتحقيق، مشترطاً أن يعلن النائب العام، الصديق الصور، المسؤولية عن حمايته، بمجرد وصوله مطار معيتيقة.

وأكمل” اجتمعت بالفعل بوزير الخارجية، محمد سيالة، بتنسيق من شخص يدعى البهلول بدران، بعد استشارة أمين عام قيادة الجيش، وذلك لأن بعض أعضاء المجلس الرئاسي يعملون ضد الجيش الوطني”، نافياً أن يكون قد اتهم “الحاسي” بالانتماء إلى جماعة الإخوان، أو الجماعة المقاتلة، خلال هذا الاجتماع.

وذكر القطراني، أن عادل الحاسي، قد اقتحم مقر القنصلية بواسطة شخصين يدعيان صلاح الشهيبي، وإدريس عبد الدايم الشهيبي، وأن الجهات الأمنية المصرية لم تعتمد “الحاسي”، مبدياً اندهاشه من تقدم “الحاسي” باستقالته، وذلك لأنه تمت إقالته من قبل حكومة الوفاق.

وبخصوص تعيين أبناء عمه، أوضح القطراني، أنه قد رشح أبو بكر العلواني القطراني، للحكومة المؤقتة، شأنه شأن كل النواب، وقت أن كان فتحي المجبري، وزيرا للتعليم، وأن عبد الله العبار، كان يعمل بوزارة الخارجية منذ عام 2011، وتم تعيينه مرافقاً له، بناء على طلبه للقنصل السابق، محمد صالح الدرسي.

وأشار القطراني، إلى أنه لم يتقاض أي رواتب من المجلس الرئاسي، كما أن مجلس النواب قد قام بإيقاف راتبه، بعد انضمامه للمجلس الرئاسي.

وأبدى القطراني ثقته في أن مصير التحقيق سيؤدي بـ “عادل الحاسي” إلى السجن، بسبب ما قاله من افتراءات وتشويه، مشدداً على عدم ربطه بأي شخص تم ذكره من قبل “الحاسي”.

