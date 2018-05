حرس السواحل ينقد 241 مهاجرا غير شرعي في عملتين منفصلتين

المتوسط :

أنقذ حرس السواحل نحو 241 مهاجرا غير شرعي، اليوم الأحد، خلال عمليتين منفصلتين قبالة ساحلي جنزور والزاوية.

وأفاد المتحدث باسم البحرية الليبية ايوب قاسم، خلال تصريحات صحافية، أن عملية الإنقاذ الأولى نفذها زورق رأس جدير الذي أنقذ 114 مهاجر توقف بهم قاربهم المطاطي شمال الزاوية، موضحا أن بين المهاجرين 21 امرأة و4 أطفال من جنسيات إفريقية مختلفة ، فيما جاءت العملية الثانية حيث أنقذ 96 مهاجرا من جنسيات مختلفة، بينهم 29 مصريا وتونسيان.



