تحذير لملاك المنازل بالعاصمة طرابلس

طالبت مديرية أمن طرابلس كل من أجر منزلاً لليبي أو أجنبي أن يسجل إسم المستأجر في مراكز الشرطة.

وطالبت المديرية كافة المواطنين الذين قاموا بايجار سكن لمستأجرين ليبيين أو عرب أو أجانب بالتوجه الفوري لتسجيل أسماء المستأجرين لديهم بمراكز الشرطة الواقعة مساكنهم في نطاقها المكاني.

أكدت مديرية أمن طرابلس في بيان لها أن الحالة الأمنية في العاصمة طرابلس تحت السيطرة وأن هذا الإجراء تطلبته دواعي الإحتياط والحذر.

وأعربت المديرية عن أملها بأن ينتبه مواطني العاصمة لكل إشاعة أو عمل تخريبي والقيام بالدور المجتمعي من خلال المساهمة في حماية أمن العاصمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية