إدارة الأمن المركزي تتسلم 20 آلية مجهزة لتعزيز الأمن في بنغازي

استلمت الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة الأحد 20 آلية حديثة مجهزة بالطلاء المعتمد من قبل الحكومة وذلك لتعزيز عمل الإدارة في تأمين مدينة بنغازي بعد القضاء على الإرهاب.

وأكد الحكومة المؤقتة، خلال بيان لها اليوم الاثنين، ” إن ضباط وضباط صف وجنود إدارة الأمن المركزي توجهوا بالشكر إلى الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية لتوفير هذه الإمكانيات”، مؤكدين استخدامها في تعزيز أمن الوطن والمواطن وحماية ظهر القوات المسلحة لما لدى أفراد هذه الإدارة من تدريب جيد وجاهزية عالية في تنفيذ كل المهام الخاصة التي ستوكل للإدارة.

وبحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة آليات عمل الإدارة العامة للأمن المركزي.

وناقش وزير الداخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف خلال اجتماع موسع عقده بمدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد البشير بن الحاج ومدراء فروع ومكاتب الإدارة بمختلف المدن والمناطق آليات تعزيز الخطط الأمنية لاستتباب الأمن في ليبيا.

وطالب الوزير المجتمعين على قيام كافة الأجهزة الأمنية بالاضطلاع بالمهام المنوطة بهم خاصة وأن مسؤولية الأمن تقع على عاتق وزارة الداخلية التي تعمل على حماية ظهر القوات المسلحة.

