الغصري يوجه طلب للرئاسي بشأن جرحى وضحايا البنيان المرصوص

ليبيا- نعى اللواء محمد الغصري الناطق بإسم وزارة دفاع الوفاق الموقوف عن العمل بأمر من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بصفته “القائد الأعلى للجيش” الناطق بإسم عملية البنيان المرصوص من سقطوا في “تفجيرات الإرهاب والظلام” الاخيرة فى البلاد.

الغصري أوضح بإستضافته خلال تغطية خاصة في “الذكرى الثانية لإعلان عملية البنيان المرصوص” أذيعت أمس السبت عبر قناة النبأ أن هؤلاء “الشهداء” سقطوا في هذه التفجيرات وهم من أهل العاصمة طرابلس وكانوا يؤدون واجباتهم وأعمالهم والآن إنتقلوا الى جوار الله مبينا في سياق آخر بأن الأمنيات تصب في أن تكون “الذكرى الثانية لإعلان عملية البنيان المرصوص” فرصة لتوحيد كل الجهود في محاربة “داعش” وأن يتوحد كل الليبيين على عدو واحد هو الفساد والظلم وداعش.

وأضاف بأن المجلس الرئاسي قدم الدعم لقوات البنيان المرصوص إبان الحرب ضد تنظيم “داعش” إلا أنه لم يوفي بإلتزامته تجاه الجرحى و”الشهداء” بعد ذلك .

في وقت لم يرفض فيه الغصري موضوع “إقالته” من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برحابة صدر لأن تصريحاته كعسكري تم فهمها بطريقة خاطئة على أمل أن يدعم الرئاسي المحتاجين من الجرحى ويساعد ذوي “الشهداء” لأن العملية كانت للقضاء على “داعش” ولا بد للمجلس الذي لا يفوته هذا الأمر أن ينتبه لمسألة الدعم والمساعدة.

المرصد – متابعات

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