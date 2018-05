وزير الداخلية بالمؤقتة يلتقى مدير أمن الرجبان في بنغازي

المتوسط:

التقى وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الأحد في مقر مديرية أمن بنغازي، بمدير أمن الرجبان العقيد محمد المرابط لبحث الصعوبات و العراقيل التي تواجه الأجهزة الـمنية بالبلدية الواقعة في الجبل الغربي.

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة دشنت مقر مديرية أمن الرجبان في سبتمبر الماضي، فيما منحت الإذن لوزارة المالية والتخطيط بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2018 ميلادي لتسييل مخصصات المديرية فيما يتعلق بالميزانية التسييرية عن الربع الأول للعام الجاري مع عدد من المديريات الأخرى.

