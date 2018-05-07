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البحرية تُنقذ مهاجرين قبالة شواطئ جنزور

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد بحار أيوب قاسم، إنقاذ 97 مهاجرا غير قانوني قبالة شواطئ جنزور غربي طرابلس.

وقال قاسم لقناة “218 نيوز”، إنه وأثناء الدوريات الاعتيادية، تمكن زورق راس أجدير التابع لحرس السواحل من إنقاذ 97 مهاجرا غير قانوني من جنسيات مختلفة كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 25 ميلا شمال جنزور.

وأوضح قاسم، أنه تم الانتقال بالمهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية عصر الأحد، حيث كانت نقطة انطلاقهم من شواطئ صبراتة، وكان بينهم 4 نساء، وهم 29 مصريا، وتونسيين اثنين، والباقي من جنسيات أفريقية مختلفة، مؤكدا تسليمهم إلى مركز إيواء تاجوراء بعد تقديم المساعدات الطبية لهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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