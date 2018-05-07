قذائف سبها تخطف أرواح 3 أطفال

قتل 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاما، وأصيب والديهم بجروح، مساء الأحد، إثر سقوط قذيفة عشوائية على أحد المنازل بمنطقة حجارة في مدينة سبها.

وقال مصدر إن عددا كبيرا من سكان المناطق المتخامة لمنطقة الاشتباكات يعانون من تساقط مختلف أنواع القذائف العشوائية جراء القتال الدائر شرق المدينة منذ فبراير الماضي.

وكان مركز سبها الطبي، قد أعلن الأحد، استقباله قتيلين هما طفلة عمرها 6 سنوات وشاب في الثلاثينات من عمره، بالإضافة إلى 17 جريحا، جراء تساقط القذائف العشوائية على منازل المدنيين.

وأوضح مصدر أن القذائف سقطت في المناطق المتاخمة لمنطقة الاشتباكات المسلحة شرقي المدينة، وفي محيط مقر اللواء السادس وخلف قاعة الشعب.

وقال مركز سبها الطبي، في بيان أمس، إن 18 قتيلا و86 جريحا من المدنيين سقطوا خلال الفترة من تاريخ 4 فبراير إلى 5 مايو 2018، جراء الاشتباكات.

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