وكيل الداخلية لشئون الهجرة في زيارة الى مدينة زواره

قام وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة بحكومة الوفاق الوطني محمد المرحانى ظهر اليوم الأحد بزيارة تفقدية لمدينة زواره للوقوف على المشاكل التي تعانى منها الجهات التي تحارب ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وتوجه المرحاني إلى مديرية أمن زواره والتقى هناك بالعميد عماد الدين مسعود عبزة مدير المديرية وبحضور حافظ بن ساسي عميد بلدية زواره وعدد من الضباط

وتم في هذه الجلسة مناقشة المشاكل والصعاب التي تواجه مديرية أمن زواره في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

وأكد وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة في هذا الجانب بان محاربة هذه الظاهرة تحتاج الى وقفة جادة من الجميع وتعاون الجميع ، ووعد بأنه سيبذل جهدا مضاعفا لتوفير الدعم اللازم لمديرية أمن زواره

وفى هذا الصدد نوه عميد بلدية زواره إلى المجهودات التي تبذلها مديرية امن زواره للحافظ على الأمن بالمنطقة ، وأيضا اخدها على عاتقها محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت هاجس الجميع لما لها من آثار سلبية على الوطن والمواطن ، وقال مدير مديرية امن زواره ” أن ما نقوم به هو من صميم عملنا ، حيث نسعى للحفاظ على سلامة المواطن الليبي داخل حدودنا الإدارية ، وقد تحملنا مسؤوليتنا لمحاربة ظاهرة تشكل خطر على ليبيا عامة وعلى منطقتنا خاصة ، فرغم من ضعف الإمكانيات إلا أن الرغبة في الحد منها موجودة وبقوة لدى الجميع” .

بعد زيارة مديرية أمن زواره ، توجه وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة رفقة مدير مديرية امن زواره وعميد البلدية إلى مركز إيواء زواره والتقى هناك بالمقدم أنور ابوديب مدير المركز واستمع منه للصعاب التي يعانى منها مركز إيواء المهاجرين ، أبرزها وصول أعداد المهاجرين إلى أرقام يصعب على المركز إيوائهم

أيضا فيما يتعلق بجانب الخدمات الطبية التي يعانى المركز إلى انعدامها واعتماده على مستشفى زواره والذي بدوره يعانى نقص حاد في الإمكانيات والأدوية

وحاول وكيل وزارة الداخلية في هذا الجانب أن يدلل الصعاب وفق المتاح ، وخاصة فيما يتعلق بالإسراع في نقل المهاجرين إلى مراكز أخرى وترحيلهم بعد ذلك ، وأيضا توفير وسائل مواصلات للمركز وأضاف بان هناك ملفات أخرى تحتاج إلى بعض الوقت خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للمركز ، أما الأمور الأخرى وعد بحلها خلال أيام حسب قوله

ثم توجه الوكيل والوفد المرافق له إلى منفذ رأس أجدير واطلع على الوضع العام هناك واستمع إلى ملاحظات العاملين في بعض الأجهزة الأمنية بالمنفذ ، ووعد بأنه سينقل هذه الملاحظات لجهات الاختصاص .

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