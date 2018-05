إنقاذ 98 مهاجر غير شرعي في شمال القرة بوللي

المتوسط:

أعلنت دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط نقطة الخمس (الزورق زوارة ) عن إنقاذ عدد 98 مهاجر غير شرعي في شمال القره بوللي ، الأحد.

وأكدت دورية حرس السواحل ، ” إن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم من بينهم 9 نساء، و3 أطفال, كانوا على متن قارب مطاطي”.

وأضافت الدورية ، ” إن المهاجرين غير شرعيين من جنسيات تونسية، وجزائرية، ومغربية، وغامبية، وعدد 4 ليبيين من بينهم أمرآة وزوجها، وعدد 1 سوري من أم ليبية”.

وأوضحت الدورية، ” أنه تم نقل المهاجرين غ ش إلى نقطة الخمس لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى لواء الهجرة غير الشرعية سوق الخميس”.

