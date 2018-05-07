بنغازي تستعد للاحتفال بذكرى الكرامة..خالية من داعش وتتطلع للإعمار والتنمية

أخبار ليبيا 24-خاص

اجتثاث براثن الإرهاب والقضاء على من يتسترون عليهم ويقومون على مساندتهم، هذا ما هدفت إليه ’’الكرامة‘‘ منذ انطلاقها عام 2014، برئاسة مشير أركان حرب خليفة حفتر.

ولم تخفق العملية التي عُين قائدها، قائدًا عامًا للجيش الليبي، بل حققت نجاحًا أُشيد به عالميًا، حيثُ تمكنت من دحر من يوالون رؤوس الإرهاب في ثاني أكبر المدن الليبية، لبسط الطمأنينة في نفوس أهلها وضيوفها.

واحتفاء بالنجاح الذي حققته حتى الآن، لا يخفي سكان أكبر بلدية في البلاد رغبتهم في الاحتفال والابتهاج بذكرى انطلاقها ومرور أربعة أعوام شكلت علامة فارقة في حياتهم.

حيثُ أعلنت بلدية بنغازي استعدادها للاحتفال بالعيد الرابع لثورة الكرامة، داعيةً الراغبين في المشاركة بالاحتفالية التي ستقام بهذه المناسبة يوم الاثنين بالتجمع في ساحتي الكيش وتيبستي ومقرات أندية الأهلي والنصر والهلال والتحدي والسواعد وبنغازي الجديدة والمختار.

وسعيًا من البلدية لإظهار مدينة بنغازي بالشكل اللائق بمشاركة أبنائها في الاحتفالات الكبرى التي ستقام بالمناسبة، أعلنت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 6-7-8 مايو /2018 عطلة رسمية في كافة المؤسسات التعليمية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحتفل بها سكان مدينة بنغازي بذكرى الكرامة بعد تحرير مدينتهم بالكامل، ويتزامن الاحتفال مع انطلاق مؤتمر إعادة اعمارها.

إذ يحتضن فندق تيبستي السياحي، المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة اعمار مدينة بنغازي والذي يستمر لمدة 6 أيام على التوالي.

وخلال اليوم الأول من انطلاق المؤتمر، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق على الحبري عن تأسيس صندوق استثمار يسمى الصندوق الوطني للاستثمار والتنمية، بقيمة 10 مليار دينار ليبي على أن يصدر قرار إنشائه بقانون من مجلس النواب، بحسب ما نقله أحد أساتذة جامعة بنغازي.

وقدم الحبري مشروع قانون لتمويل إعادة الاعمار يتضمن موارد مالية ومنها استقطاع 5% من عوائد النفط للاعمار واستقطاع 25% من أرباح المؤسسة الليبية للاستثمار واستقطاع 25 % من أرباح المصرف المركزي وبعض الاستقطاعات الأخرى .

واستطاعت القوات المسلحة العربية الليبية من بسط سيطرتها على كافة مناطق بنغازي نهاية العام 2017، حيثُ أعلن آمر القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي اللواء ونيس بوخمادة آنذاك السيطرة الكاملة على منطقة أخريبيش آخر بؤر الإرهاب في المدينة.

وبدأ أولئك المنتمون للجماعات الإرهابية الذين سعوا لترويع الآمنين مرارًا، بفقدان مكانتهم بالمدينة، عقب دحرهم من منطقة تلو الأخرى بعد اندلاع اشتباكات طاحنة منذ منتصف العام 2014 والتي بدأت في بنينا وانتهت في اخربيش.

وأضاع الإرهابيون خلال تلك المعارك عددًا لا يستهان به من قادتهم جعل بنغازي مصدرًا للرعب، حيثُ لم تخضع لتنظيم داعش الذي ما أن فكر أن يفرض شروطه عليها حتى نفضت نفسها واجتثت من ينتمون لفكره.

وشغل المناهضون لعملية الكرامة قبل أسابيع من حلول الذكرى الرابعة لانطلاقها أنفسهم بمصير قائدها والذي ادعى عددًا منهم مرضه واختفائه، وبأنه لن يستطيع مواصلة الرحلة التي أعلنها منذ فبراير 2014 حيثُ نوى وقتها القضاء على التشكيلات المسلحة التي كانت تقف وراء عمليات الاغتيال في بنغازي.

وكانت البداية بحوالي 170 ضابط وعسكري اجتمعوا في الرجمة والهدف من ذلك عودة المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة.

ولكن سرعان ما تلاشت تلك الشائعات، بعد عودة المشير في 26 من شهر أبريل الماضي ووصوله إلى مطار بنينا، مؤكدًا أن صحته على ما يرام، قائلًا : “لن أرد على مروجي الشائعات حول صحتي ولست مسؤولاً عنها ولكن هناك من سيرد عليهم وبالشكل المناسب”.

علامة فارقة شكلتها انطلاق الكرامة في حياة الليبيين، لا يمكن نكرها سواء أولئك الذي أعلنوا تأييدهم لها أو الآخرين الذين كشفوا مناهضتهم لفكرها، ولكن لازال هناك مواطنين في العديد من المناطق يأملون أن تقع مدنهم تحت سيطرة القوات المسلحة التابعة للجيش الليبي حتى يتم اقتلاع التشكيلات المسلحة التي لا تحتكم لأي قانون.

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