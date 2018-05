بالأرقام : “اوحيدة” يكشف عمليات تهريب النفط الليبي إلى مالطا وإيطاليا

المتوسط :

علق الباحث الليبي المعتمد لدى الاتحاد الاوروبي ببروكسل، علي اوحيدة، على عمليات تهريب النفط الليبي إلى مالطا وسط عدم قدرة السلطات الإيطالية الوصول إلى أية نتائج.

وأوضح أوحيدة، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، تورط شبكة مالطية-ايطالية-ليبية في عمليات التهريب، مؤكداً أن عمليات التهريب مستمرة على قدم وساق، مشيرا إلى أن الجمارك الايطالية كشفت اليوم الاحد، عن 31 عملية تهريب موثقة للنفط الليبي خلال الفترة الممتدة من شهر يوليو لعام 2015م، إلى شهر يوليو عام 2016م .

.وعلق الكاتب الليبي بالقول، الفترة هي فترة حكم السراج الذي يكافح الفساد، كما تعلمون، بحسب نص التغريده

